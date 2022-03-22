"КП" со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших в Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе

В материале под авторством Марии Павловой и со ссылкой на Министерство обороны РФ указывалось количество погибших российских военных, которое противоречит официальным данным. Российское военное ведомство отчитывалось о потерях во время «спецоперации» один раз, 2 марта: тогда генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих.

По наблюдениям журналистов, материал оставался доступным в первоначальном виде около суток. После того, как в соцсетях обратили на него внимание, абзац с указанием числа погибших российских военных удалили. Заметка по-прежнему доступна.

Вечером 21 марта "КП" опубликовала заявление, в котором заявила о взломе доступа к администраторскому интерфейсу и "фейковом вбросе". "Недостоверная информация была незамедлительно удалена", — добавила редакция.

Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию.