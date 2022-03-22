"КП" со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших в Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе

В материале под авторством Марии Павловой и со ссылкой на Министерство обороны РФ указывалось количество погибших российских военных, которое противоречит официальным данным. Российское военное ведомство отчитывалось о потерях во время «спецоперации» один раз, 2 марта: тогда генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих.
По наблюдениям журналистов, материал оставался доступным в первоначальном виде около суток. После того, как в соцсетях обратили на него внимание, абзац с указанием числа погибших российских военных удалили. Заметка по-прежнему доступна.
Вечером 21 марта "КП" опубликовала заявление, в котором заявила о взломе доступа к администраторскому интерфейсу и "фейковом вбросе". "Недостоверная информация была незамедлительно удалена", — добавила редакция.
Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Война в Украине. ВСУ: у российских войск запасов боеприпасов осталось на 3 дня
Война в Украине продолжается уже почти месяц....
Центробанк Литвы представил сценарии воздействия войны на экономику нашей страны: возможны три варианта (4)
В условиях неопределенности Центробанк подготовил три...
Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно (1)
В Литве обсуждают меры по сдерживанию роста цен....
Советник президента Литвы: останавливать надо торговлю с Россией, а не тягачи (5)
Старший советник президента Литвы Ирена Сегаловичене...