Коронавирус в России: в подмосковном ковидном госпитале произошла авария

Авария в больнице

О том, что в поселке Никольское в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, "которые были подключены к кислороду", после того как по техническим причинам прекратилась его подача, сообщили агентства Интерфакс и ТАСС, ссылаясь на свои источники.

"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", — сказал собеседник ТАСС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По словам источника, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить сообщения СМИ о гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией из-за прекращения подачи кислорода, следует из сообщения Росздравнадзора.

В больнице работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе взаимосвязь отключения кислорода со смертью людей", сказал источник Интерфакса.

Медики такую связь отрицают. Главврач больницы Владимир Гордеев заявил, что сведения о смерти трех пациентов из-за перебоев с кислородом неверны.

"Это неправильно: не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал. И еще спустя полчаса, это уже было восемь утра, скончалась еще одна пациентка. У них были и другие совершенно причины", — сказал главврач изданию "Подъем".

Сам факт сбоя в подаче кислорода не отрицают ни в больнице, ни в министерсте здравоохранения Московской области.

"По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода", — сказали Интерфаксу в пресс-службе министерства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Аналогичный случай в октябре произошел в Ростове-на-Дону. Тогда в больнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, погибли 13 пациентов. СМИ писали, что причиной стали перебои с подачей кислорода. Местные власти это отрицали, но в конце октября свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области и начальник городского управления здравоохранения.

Меньше 15 тысяч заражений за сутки

Тем временем число регистрируемых за сутки заражений Covid-19 продолжает сокращаться и в среду впервые с осени опустилось ниже 15 тысяч. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром сообщил о 14 494 новых случаях. Это минимальное значение c 15 октября, когда выявили 13 754 случаев.

В понедельник суточный прирост заражений коронавирусом — также впервые с октября — опустился ниже 16 тысяч. Снижение заболеваемости началось в январе и с тех пор продолжается.

В Москве выявлено 1 441 заражение, что соответствует показателям конца сентября. В Петербурге — 1 169 новых случаев.

За сутки в России умерли 536 заразившихся Covid-19 (из них 68 в Москве и 54 в Петербурге).

Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в среду превысило 4 млн. Заболели 4 млн 012 710 человек, выздоровел 3 516 461, умерли от коронавируса, по данным штаба, 78 134 человека. Штаб учитывает не все летальные исходы. Росстат в понедельник сообщил, что только за апрель-декабрь в России умерло более 162 тысяч человек. Не во всех случаях Covid-19 был основной причиной болезни.

"Это наша суровая реальность"

В Кремле прокомментировали опубликованные Росстатом данные об избыточной смертности в 2020 году, связанной с пандемией коронавируса. Согласно этим данным, смертность в стране выросла на 17,9% — в абсолютных цифрах на 323,8 тысячи человек.

Всего в прошлом году умерли 2 124 479 россиян, в декабре — 243,2 тысячи. "243 тысячи умерших за один месяц — это абсолютный рекорд для нашей страны как минимум со времен Великой Отечественной войны", — оценивал эти цифры демограф Алексей Ракша.

"Это наша суровая реальность, в которой мы живем — я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии. С избыточной смертностью столкнулись все страны мира", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже около 2,2 млн россиян, заявил в среду заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Для того, чтобы в стране выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо, чтобы прививку сделало около 60% населения.

Республики без масок

Чечня станет вторым регионом России, в котором ношение медицинских масок в общественных местах перестанет быть обязательным. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза Covid-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", — написал Кадыров.

По его словам, также снимаются ограничения по передвижению через границы Чечни "в условиях растущего интереса туристов к нашему региону".

Первым регионом, где власти отказались от требования носить маски, накануне стала Удмуртия. Как и в Чечне, массочный режим там будет носить рекомендательный характер.

Обязательный массочный режим по всей России был объявлен Роспотребнадзором 27 октября. Он был оформлен постановлением ведомства, содержащим рекомендации региональным властям.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что снимать маски пока рано. "Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1", не давая при этом оценку решениям республик.

Песков же заявил РИА Новости, что регионы действуют в рамках своих полномочий.