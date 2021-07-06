aA
В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 23 378. Количество зафиксированных летальных исходов за сутки - 737. По данным оперативного штаба, это - новый максимум за время пандемии.
Коронавирус: в России - новый максимум летальных исходов за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Наибольшее количество скончавшихся - в Москве и Санкт-Петербурге: 114 и 99 соответственно. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 5 658 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 139 316 умерших и 5 101 852 выздоровевших.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Председатель Европейского совета: есть подозрения, что нелегальная миграция - намеренно организованные действия (57)

В ходе решения кризиса, вызванного нелегальной...

Вниманию планирующих отпуск за границей: если забыть о важном, ждут неприятности и дополнительные расходы (27)

Если вы планируете отпуск за границей, надо...

В Вильнюсе прошел сильный ливень, затоплены некоторые улицы (15)

Прогнозы синоптиков сбылись, 6 июля по всей Литве идут...

Президент: Литва надеется на помощь ЕС в борьбе с нелегальной миграцией (57)

Литва надеется на помощь ЕС в борьбе с нелегальной...

Коронавирус в Литве: 40 новых случаев, скончались 3 человека (21)

За минувшие сутки в стране было выявлено 40 новых...