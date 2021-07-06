Коронавирус: в России - новый максимум летальных исходов за сутки

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 23 378. Количество зафиксированных летальных исходов за сутки - 737. По данным оперативного штаба, это - новый максимум за время пандемии.
Наибольшее количество скончавшихся - в Москве и Санкт-Петербурге: 114 и 99 соответственно. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 5 658 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 139 316 умерших и 5 101 852 выздоровевших.
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