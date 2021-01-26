Менее 19 тысяч новых случаев

В России выявили 18 241 новый случай коронавируса - это на тысячу меньше, чем днем ранее. В понедельник оперштаб отчитался о минимальном с 3 ноября количестве новых случаев - 19 290 заболевших.

Наибольшее число новых случаев в Москве - 2317 заболевших, в столице за сутки госпитализировано 1187 человек. Число новых заболевших в столице - минимальное с 30 сентября. Выздоровели в Москве за сутки 5572 человека.

В стране выздоровели 23 798 человек. В последний месяц число ежедневно выписываемых чаще всего было на уровне 21-28 тысяч человек, накануне было 19 тысяч выздоровевших.

Умерло от последствий коронавирусной инфекции 564 человека. Рекорд смертей в этом году был 21 января - тогда оперштаб отчитался о 612 умерших.

Разработчик "Новичка" рассказал о выпуске лекарства от коронавируса

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк в ближайшее время собирается выпустить противовирусное и иммуномодулирующее лекарство от коронавируса. По словам разработчика, оно способно бороться с самой инфекцией - причем не только с SARS-Cov-2, но и с другими вирусами.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм [опасная для больного повышенная реакция иммунной системы - Би-би-си], который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - рассказал Ринк РИА Новости.

Основа лекарства - препарат "Диуцифон", синтезированный в СССР в 1967 году, который был предназначен для лечения проказы. Обновленное лекарство получило название "Иммофон". В препарате, как рассказал Ринк, соединены противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, которые, по задумке разработчика, активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации.

По словам Ринка, проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. "Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - заявил ученый.

Он заявил, что у предшественника нового лекарства "Диуцифона" эффективность подтверждена клиническими испытаниями и имеется более 650 публикаций об успешном лечении препаратом разных патологий. Информация о действующем веществе этого препарата есть в российских и украинских базах данных, при поиске в нескольких зарубежных базах найти исследования об этом препарате не удалось.

Новое средство предназначено для лечения как Covid-19, так и красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких, рассказал Ринк.

Компания "Межрегиональное торгово-промышленное объединение "ИнтерВита" уже производит опытные партии препарата для проверки его действия при разных патологиях, сообщил ученый. Также ведутся переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц с новым препаратом. По словам Ринка, одна доза лекарства будет стоить около одной тысячи рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, рассказал он.

Сейчас в России последствия коронавируса лечат противовирусными, действующими от гриппа или РНК-вирусов (фавипиравир, ремдесивир), антикоагулянтами, глюкокортикостероидами (дексаметазон), противомалярийнами лекарствами (гидроксихлорохин). Стоит отметить, что пока нет ни одного лекарства, которое доказанно убивает вирус в организме - терапия нацелена в основном как раз на борьбу с цитокиновым штормом, проявлением тяжелой формы болезни и одним из самых опасных последствий коронавирусной инфекции.

Леонид Ринк живет в России и работает генеральным директором "ИнтерВита". Он один из трех создателей "Новичка", которые комментировали СМИ отравление Алексея Навального. Как правило, в своих комментариях он подчеркивал, что симптомы оппозиционера отличаются от симптомов отравления "Новичком". Также он говорил, что при применении этого вещества Навальный вряд ли бы выжил.