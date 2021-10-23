Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет

Накануне был зафиксирован 37 141 случай заболевания и подтверждено 1064 смерти.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 7803, накануне их число превысило 8 тысяч.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что цифры заболевших и умерших могут еще вырасти к концу недели.

"По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей", - сказал он в интервью "России 1".

Локдаун в Москве, объявленный несколько дней назад, продлится с 28 октября по 7 ноября. В этот период в российской столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Аналогичные меры ввели в Московской области.

Власти Санкт-Петербурга также рассматривают возможность ввести локдаун "по московскому сценарию". Меры решили сделать симметричными московским, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать на каникулы в Петербург.

На этой неделе российский президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что это может быть продлено по решению региональных властей.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось в два раза. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

Связанные с коронавирусом ограничения введены уже в большинстве регионов России. Все больше субъектов вводят или анонсируют введение QR-кодов для посещения заведений общепита, театров и кинотеатров.