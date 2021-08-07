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Очагами распространения коронавирусной инфекции в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Коронавирус: В РФ за сутки выявили более 22 тысяч заражений
© Itar-Tass / Scanpix

Суточный прирост заражений коронавирусом в России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией за субботу, 7 августа, составил 22 320 случаев, причем 2 235 из них были выявлены в Москве.

Таким образом, общее число заражений коронавирусом, зафиксированных на территории РФ с начала пандемии, достигло 6 424 884. За это время, по официальным данным, в стране скончались 164 094 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, 793 из них - за последние 24 часа.

Кроме Москвы, очагом распространения инфекции в России остается Санкт-Петербург. За последние сутки там было зарегистрировано 1904 пациента с положительным тестом на COVID-19. В Московской области за прошедшие 24 часа было выявлено 1455 случаев инфицирования.

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Deutsche Welle

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