Коронавирус: В РФ за сутки выявили более 22 тысяч заражений

Суточный прирост заражений коронавирусом в России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией за субботу, 7 августа, составил 22 320 случаев, причем 2 235 из них были выявлены в Москве.
Таким образом, общее число заражений коронавирусом, зафиксированных на территории РФ с начала пандемии, достигло 6 424 884. За это время, по официальным данным, в стране скончались 164 094 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, 793 из них - за последние 24 часа.
Кроме Москвы, очагом распространения инфекции в России остается Санкт-Петербург. За последние сутки там было зарегистрировано 1904 пациента с положительным тестом на COVID-19. В Московской области за прошедшие 24 часа было выявлено 1455 случаев инфицирования.
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