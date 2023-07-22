Константина Борового и Михаила Козырева объявили «иноагентами» в России

Кроме Борового и Козырева в реестр записали бывшего члена Общественной палаты России Павла Суляндзигу и руководителя телеграм-канала «Планерка» Александра Литвинова, а также инициативную группу «Центр Т», общественную организацию «Омское гражданское объединение» и организацию содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».

Боровой, который принимал активное участие в политической жизни еще в прошлом веке, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях, «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», говорится в пресс-релизе министерства. Он также выступал против войны в Украине.

Козырев, по версии Минюста России, выступает против войны, а также против закона о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. До музыкального обозревателя Козырева российские власти объявили «иноагентами» многих журналистов телеканала «Дождь» (в реестре еще с 2021 года).