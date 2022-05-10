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Во время праздничного концерта в честь дня победы на Первом канале российского телевидения на заднем плане показали фотографии едва ли не самых знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.
Концерт ко Дню победы на Первом канале проиллюстрировали снимком знаменитых убийц
© Stopkadras

Снимок появился в кадре во время песни "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу сценаристов фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война. Однако на данном фото изображены едва ли не самые известные в истории американские грабители и убийцы, действовавшие во времена Великой депрессии, - Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.

Более того, это фото является едва ли не самым известным изображением этих преступников и даже иллюстрирует соответствующую статью в Википедии.

С 1932 по 1934 год Бонни и Клайд совершили множество налетов на банки и магазины, не гнушаясь человеческих жертв: от их рук погибли девять полицейских и несколько гражданских лиц. Однако в мае 1934 года криминальная пара попала в засаду и была застрелена полицейскими.

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