Кому в России помешали мемориалы репрессированным литовцам и полякам

В июне с памятника ссыльным полякам в Якутске исчезли таблички с именами. В поселках Костоусово и Озерное Свердловской области повредили братские могилы репрессированных поляков: сняли таблички с именами, убрали крест, фигурку Христа и образ Богородицы. Глава местного польского землячества Марина Лукас упоминала похожий случай в карельском Петрозаводске, но без подробностей. Всего известно об атаках на памятники как минимум в шести регионах.

Весной и летом 2023-го нападения на мемориалы продолжились уже по всей России. В марте уничтожили памятник репрессированным литовцам и полякам в глухом урочище Галяшор в Пермском крае. В мае демонтировали польский памятник и литовский крест на месте массового захоронения репрессированных в иркутском селе Пивовариха.

Первые известные случаи такого избирательного вандализма заметили прошлой осенью в Томской области. В ноябре там атаковали сразу три мемориала: в деревне Полозово снесли металлический крест и разбили табличку с именами расстрелянных местных поляков, в польском селе Белосток сломали католический крест и сорвали с памятника таблички со словами "Скорбим и помним" и "Польша помнит", а в Томске украли таблички с памятника репрессированным у бывшего здания Польского детского дома.

Власти пока не берут на себя ответственность за эту кампанию, но бывший глава пермского "Мемориала" Роберт Латыпов не исключает, что скоро из глумления над могилами начнут "делать шоу".

Участники проекта «Миссия Сибирь» устанавливают кресты в память о ссыльных литовцах в Иркутской области в 2017 году. Фото: MISIJA SIBIRAS / Facebook

"В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию", — говорила тогда официальная представительница МИД России Мария Захарова. Российские власти были недовольны планом демонтировать памятник советским солдатам в литовском Шауляе.

Так, в 2018 году Россия отказалась выдать визы участникам литовского волонтерского проекта "Миссия Сибирь". Он появился в 2006 году: молодые литовцы ежегодно ездили в Россию и Казахстан ухаживать за могилами не вернувшихся из ссылки соотечественников.

Российские власти и раньше неодобрительно относились к попыткам сохранить память о репрессированных поляках и литовцах.

В предпоследний день экспедиции к ее участниками приехали полицейские, которые допрашивали их до двух часов ночи. Нескольких литовцев позже оштрафовали по статье о самовольном занятии земельного участка (статья 7.1 КоАП). Местные силовики тогда завели уголовные дела о незаконной рубке деревьев (статья 260 УК) и фиктивной регистрации иностранцев (статья 322.2 УК). По первому делу в офисе пермского «Мемориала» и дома у его главы Роберта Латыпова провели обыски. По второму — оштрафовали на 100 тысяч рублей пожилого егеря Леонида Ладанова, в доме которого жили участники экспедиции. Однако позже суд отменил этот штраф и признал за Ладановым право на реабилитацию.

Двумя годами ранее пятеро литовцев решили отправиться в Россию, чтобы посетить захоронения ссыльных. В августе 2019 года они присоединились к экспедиции "Молодежного Мемориала" на урочище Галяшор в Кудымкарском районе Пермского края, где жили депортированные литовцы и поляки. Там находится кладбище, а неподалеку — памятник, который уничтожили этой весной. Волонтеры расчистили валежник, поправили памятные знаки и восстановили кладбищенскую ограду.

"Чтобы разбить этот памятник, надо специальную технику пригнать"



Сколько в точности памятников ссыльным уже уничтожили и повредили по всей России, неизвестно, отмечает бывший глава пермского "Мемориала", историк Роберт Латыпов.

"В Пермском крае мы, например, можем отслеживать эту ситуацию, об этом журналисты пишут. А в некоторых регионах вообще об этом никто не пишет", — говорит он.

Правозащитник допускает, что нападения на памятники связаны с внешнеполитической конъюнктурой — Россия сейчас рассматривает Польшу и Литву как "недружественные" государства. Этой логикой можно объяснить уничтожение мемориала в Галяшоре: он находился в тайге, в труднодоступной местности, но кто-то не поленился до него добраться, рассуждает Латыпов.