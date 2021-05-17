"Коммерсант": дело об "экстремизме" ФБК и штабов Навального засекречено из-за личных данных силовиков

Директор ФБК Иван Жданов не согласен, что материалы засекретили по этой причине. "Это не так. Вот например есть исковое заявление. Есть ли в иске личные данные силовиков? Уверен, что никаких, иск не предполагает перечисление таких деталей, а он секретный. Материалы ФБК* засекретили только для того, чтобы никто не видел абсурдность происходящего", - написал он в своем Twitter .

Журналисты изучили более 2 тысяч страниц незасекреченных документов. В них есть списки людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм, нарушение закона о митингах и участие в деятельности нежелательной организации. Кроме соратников Навального там фигурируют активисты, независимые политики и обычные граждане, чья связь с оппозиционерами порой не указана даже косвенно, пишет газета.

Среди этих людей - погибшая главред нижегородского издания Koza Press Ирина Славина, которую обвиняли в оправдании терроризма, и житель Татарстана Мухаммед Эль-Айюби, вывесивший на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Почти все обвинения в экстремизме основаны на комментариях или постах "опасного содержания" с "призывами к массовым беспорядкам" или "демонстрированием свастики".

В ответах некоторых областных прокуратур на запросы Генпрокуратуры, отправленные в феврале после акций в поддержку Навального, дается понять, что штабы оппозиционера влияли на экстремистские действия подписчиков. Самарская прокуратура, например, заявила, что оперативное неудаление "экстремистских" комментариев само по себе говорит о наличии в деятельности штаба Навального "признаков экстремизма".

Из материалов также следует, что после признания ФБК* иноагентом директор фонда Иван Жданов трижды просил Минюст исключить организацию из этого списка, в связи с чем проводились проверки. Ведомство отказало, но после всех проверок констатировало, что в работе ФБК* "проявления экстремистской деятельности не выявлены".

Адвокат ФБК Владимир Воронин заявил, что несекретная часть дела "представляет собой винегрет из событий, зачастую не имеющих к ФБК* отношения. Общая же позиция прокуратуры не выдерживает критики - она пытается интерпретировать в выгодном свете некие события, абсолютно разные факты".