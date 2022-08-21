"Командованию на*рать на военнослужащих". Контрактники в России не хотят воевать, но им не дают уйти

Контрактники связались с журналистами после расследования, где рассказывалось о том, как российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей в селе Андреевка Киевской области. Издание установило имена этих военнослужащих, один из них — 21-летний контрактник Даниил Фролкин — в беседе с журналистами признался в военных преступлениях.

Сослуживцы Фролкина, связавшиеся с "Важными историями" после выхода материала, также подтвердили его слова. Издание не называет их имена по соображениям безопасности.

Один из собеседников сообщил журналистам, что сейчас находится на территории Украины: его в составе 64-й бригады перебросили на херсонское направление. По словам контрактника, 80% военнослужащих бригады, как и он, хотят уволиться, но командиры им этого не позволяют. "Я писал несколько отказов (воевать). Посылают на три буквы — и все", — рассказал он.

По данным журналистов, среди тех, кто отказывает контрактникам в увольнении, — заместитель командира бригады подполковник Андрей Прокурат. По словам Фролкина, он приказывал расстреливать мирных жителей.

"Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, „иди дальше служи". Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек", — рассказал один из контрактников.

По словам солдата, он не может покинуть Украину, поскольку везде стоят блокпосты. Некоторым военным, отказавшимся воевать, в том числе Фролкину, удалось уехать в расположение части из пункта временной дислокации в Белгородской области до того, как бригаду отправили на херсонское направление.

"Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывает. Командованию просто-напросто насрать на всех военнослужащих", — сообщил собеседник "Важных историй". Он утверждает, что сейчас в Россию не отпускают даже тех военных 64-й бригады, у кого контракт закончился в мае. При этом им платят повышенные боевые — вместо 90 тысяч рублей "стабильные 120 тысяч".

Другой собеседник "Важных историй" подтвердил рассказы Фролкина о приказах убивать мирных жителей Киевской области, которые отдавало командование. В частности, он сообщил, что командир бригады полковник Азатбек Омурбеков приказал стрелять по нескольким машинам с гражданскими, а также убивать "всех, у кого телефоны найдете".

В свою очередь командир по тылу Вячеслав Клобуков, по словам источника, украл в одном из домов в Андреевке сервиз, "чтобы командование кушало из красивой посуды". Военнослужащий, общавшийся с "Важными историями", также утверждает, что командование вывозило холодильники, ноутбуки, столы и стулья, украденные у местных жителей.

Кроме того, по данным журналистов, командующие бригадой заставляли солдат позировать для фотоотчета во время обстрелов, а руководству докладывали искаженную информацию о ситуации на фронте. В частности, Омурбеков просил сообщать, что "уничтожен не один танк, а три; нет, пять".