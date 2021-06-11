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Врачи больницы в Омске убрали из финальной версии медкарты Алексея Навального биохимический анализ крови из НИИ Склифосовского, указывающий на критическое снижение уровня холинэстеразы.
Команда Навального выявила манипуляции с его медкартой после отравления
© Reuters / Scanpix

Врачи больницы в Омске, куда оппозиционер Алексей Навальный был доставлен после отравления боевым веществом семейства "Новичок", убрали из финальной версии его медицинской карты документ с биохимическим анализом крови из НИИ Склифосовского. Об этом говорится в расследовании, выпущенном командой оппозиционера в четверг, 10 июня. В этом анализе указано критическое снижение уровня холинэстеразы. Документ "вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100 процентах случаев", - подчеркнули соратники политика.

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По их словам, анализ был сделан 25 августа - через сутки после заявления берлинской клиники "Шарите", куда Навального доставили из Омска, об отравлении оппозиционера. Однако российская сторона неоднократно отвергала возможное отравление.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и юрист Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года смогли сфотографировать все страницы медкарты политика в архиве омской больницы, сообщив, что "все согласовано с начальством" медицинского учреждения. Через месяц главный врач передал им медицинскую карту официально, но в полученной версии отсутствовал документ из НИИ Склифосовского, подчеркивают составители расследования.

Еще один участник покушения на Навального из Второй службы ФСБ

Команда Навального назвала имя еще одного силовика, причастного к отравлению - это сотрудник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Второй службы ФСБ) Валерий Сухарев. Он несколько десятков раз созванивался с другими силовиками, имеющими отношение к отравлению, в течение 2 недель до и после покушения на политика, говорится в расследовании. Кроме того, Сухарев неоднократно ездил по России с паспортом на имя Николая Горохова во время кампании Навального в 2017-м году теми же маршрутами, что и оппозиционер, подчеркнули соратники политика.

Имя этого силовика упоминалось в расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова. Кроме того, в 2016 году Сухарев следил за председателем Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурзой-младшим, следует из февральского расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Преследование Навального и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Во многих городах России и мира 23 и 31 января, а также 14 февраля и 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Мосгорсуд по апрельскому иску прокуратуры Москвы 9 июня признал экстремистскими организациями штабы Навального, а также Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Соратник политика Леонид Волков объявил о роспуске сети региональных штабов.

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Deutsche Welle

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