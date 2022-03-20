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Редактор Первого канала Марина Овсянникова прославилась на весь мир, когда прямо в эфире вечерней программы ”Время” развернула плакат со словами о боевых действиях на территории Украины и лжи, которой заливают глаза и уши россиян с телеэкранов. Пока за эту акцию ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. В интервью ”Новой газеты” Овсянникова рассказала в подробностях о подготовке своей акции и либеральных взглядах коллег.
Marina Ovsianikova
Marina Ovsianikova
© AFP / Scanpix

Подготовка к акции

"Я сделала плакат дома — поехала в ближайший канцелярский магазин, купила ватман и фломастеры и нарисовала в воскресенье, накануне акции, плакат, записала обращение. В понедельник пришла на работу. Плакат лежал какое-то время в машине, потом я его занесла, положив в рукав куртки. Никому не понятно было, что там что-то лежало. С курткой в руках я зашла в ньюсрум, быстро вытащила плакат из рукава и пошла с ним непосредственно в студию. Милиционер не обратил на меня внимания, потому что такого за все 50 лет существования программы ”Время” еще не случалось", — рассказала Марина Овсянникова.

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По ее словам, ей было страшно как тогда, так и сейчас, но в тот момент был особый эмоциональный порыв. "Настолько сильное было несоответствие того, что происходит на самом деле, и того, что показывают по Первому каналу, что мне безумно хотелось остановить эту <…>", — говорит она. "Но я до конца не просчитала всех последствий, не думала об этом. Но если бы я не сделала это в понедельник, то во вторник, наверное, уже просто бы подала заявление об увольнении", — добавляет Марина Овсянникова.

На вопрос, почему часть текста на плакате была написана на английском, Марина ответила, что так и было задумано. "Текст на английском был для западной публики, чтобы показать, что россияне против <…>, а текст на русском — для русской публики, чтобы призвать русских не вестись на пропаганду", — прокомментировала она.

Либеральные коллеги

Как рассказала Марина Овсянникова, политические взгляды она с коллегами никогда не обсуждала. По ее мнению, в душе большая часть сотрудников относится к этому просто как к работе, которая позволяет им зарабатывать деньги. "Какие-то моральные аспекты, мне кажется, никто не поднимает. По крайней мере, до последнего времени. Всех всё устраивало. Это люди, им надо кормить свои семьи, надо платить кредиты и ипотеки", — сказала Марина.

"На федеральных каналах достаточно много людей либеральных взглядов, но даже если и не либеральных, то на 100% не таких взглядов, как у нашего руководства. Я думаю, что убежденных путинистов [на федеральных телеканалах] процента два-три, не больше. Это умные, образованные люди, которые много ездят по миру и понимают, конечно, что происходит в нашей стране".

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