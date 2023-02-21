"Говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, остаются не решенными", — пожаловался Евгений Пригожин в голосовом обращении, опубликованном 20 февраля его пресс-службой.

Основатель ЧВК утверждает, что у российской армии нет "снарядного голода", а промышленность вышла на необходимые для фронта темпы производства боеприпасов. По его словам, он знает склады, куда эти боеприпасы привозят, номера партий и даже ящиков, но всех его знакомств и связей не хватает, чтобы эти снаряды предоставили наемникам из его ЧВК, которые вот уже полгода пытаются штурмовать в Донецкой области город Бахмут.

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Конфликт наемников с Генштабом и Минобороны развивается уже не первый месяц, но Пригожин до сих пор предпочитал, чтобы публично жаловался на проблемы кто-то из его подчиненных.

В конце декабря его бойцы выпустили оскорбительный ролик в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова, в котором назвали его "пидором" (оскорбительное обозначение гомосексуалов в России — Би-би-си) и чертом ******* [неприятным]", который мешает поставке боеприпасов для наемников. В начале января президент Владимир Путин произвел очередные перестановки в военном руководстве, сделав именно Герасимова командующим всем российской группировкой в Украине, а прежнего командующего — генерала Суровикина — понизил до заместителя командующего.

Оскорблять главу Генштаба пригожинские наемники после этого на какое-то время прекратили, и 16 февраля выпустили уже подчеркнуто вежливое обращение — к "коллегам и друзьям из Минобороны" с просьбой все же решить проблему со снарядами.

Когда реакции не последовало и на это, бойцы ЧВК или кто-то, выдававший себя за них, из пулемета расстреляли на полигоне бумажные портреты генералов Герасимова и Лапина. Пригожину пришлось открещиваться от этого ролика; он заявил, что его подчиненные не имеют к съемкам никакого отношения.

В сегодняшнем обращении основатель ЧВК утверждает, что для решения проблемы снарядного голода неназванные собеседники предлагают ему извиниться перед высокопоставленными людьми — тоже неназванными.

"Все кивают куда-то наверх: "Вы же знаете, у вас непростые отношения вон там, — показывая пальцем вверх и закатывая глаза говорит Пригожин. — Вам надо пойти повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы. Перед кем извиниться? 140 миллионов россиян, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня?"

Пригожин утверждает, что осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у его отрядов не было, "хотя промышленность еще скрипела". Но теперь наемники погибают из-за того, что "военные функционеры не хотят задницу оторвать".

"Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете с золотой посуды и отправляете дочек отдыхать по Дубаям, когда русский солдат гибнет на фронте, — заявил основатель ЧВК, недвусмысленно намекнув на роль в этом конфликте министра обороны Сергея Шойгу. — Это не экстремистское заявление. Это не попытка кого-то оскорбить. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах".

Министерство обороны выпады со стороны Пригожина предпочитает игнорировать. В этих условиях, когда аккуратно критиковать оборонное ведомство начинают даже всегда лояльные военкоры, годами отрабатывающие повестку, предлагаемую им министерством, "Комсомольская правда" опубликовала 19 февраля репортаж о том, как Бахмут штурмуют "бывшие зеки и подполковники ГРУ".

"При активном продвижении штурмующие начинают испытывать снарядный голод, который утолять надо оперативно, чтобы не потерять наступательную инерцию, — аккуратно касается проблемы военкор Александр Коц. — А найти применение боеприпасам здесь есть кому".

"Ситуация, при которой в телеге появился флэшмоб #ДайСнарядыВагнерам — аховая, — признает военный пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный. — И даже то, что дискуссия на тему боепитания структуры, которая успешно действует на артемовском направлении, вышла в публичное поле говорит о том, что командир этой структуры, человек влиятельный во всех смыслах, исчерпал аппаратно-бюрократические возможности. Я предполагал, что год тяжелейших боев, успехов и поражений, ошибок и выводов изменят ситуацию. Но нет".

И только его коллега Александр Сладков продолжает уверять, что никаких проблем нет. "Помимо задач в Бахмуте и Соледаре мы, Министерство обороны, много задач решаем и оказываем помощь ЧВК, — утверждает он. — Реально".

Не получая никакой реакции на обращения и выпады, Пригожин в традициях медиавойн 1990-х пытается заручиться как можно большим числом союзников в конфликте с Шойгу и Генштабом.

"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", — написал 19 февраля в своем канале глава Чечни Рамзан Кадыров, который вместе с Пригожиным публично атаковал генерала Лапина за провалы российской армии в Харьковской области.

Основатель ЧВК пытается представить себя лидером не только прямо сейчас воюющих на фронте наемников, но и всех командиров, воевавших на стороне ЛДНР в 2014-2015 годах. Так, еще осенью был уволен из вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР их официальный спикер с 2014 года Эдуард Басурин.

В прошедшие выходные после поста все того же Сладкова на эту отставку обратили внимание российские провластные каналы, а Пригожин лично встретился с Басуриным, выразил ему поддержку и предложил должность замполита в ЧВК "Вагнер", параллельно раскритиковав чиновников Минобороны, которые, по его мнению, избавляются от ценных и заслуженных кадров.

Пока ситуативный союз Пригожина с Кадыровым, военкорами и отставным спикером Басуриным не приближает его к решению главной проблемы, на которую он жалуется. Ведомство Сергея Шойгу продолжает игнорировать его публичную кампанию, делая вид, что может себе позволить не обращать внимания на пригожинские выпады в телеграм-каналах. 20 февраля министр обороны вручил погоны генерал-полковника Рустаму Мурадову, которого провластные военкоры обвиняли в высоких потерях при провальной для российской армии попытке штурма Угледара.

Пригожин же вместе со своей ЧВК ко второму году войны все больше напоминает популярных в медиа, но несистемных полевых командиров образца 2014-2015 годов, которые до поры были востребованы, но затем либо погибли, либо были аккуратно выдавлены из Украины в Россию или аннексированный Крым.