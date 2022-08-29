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Президент РФ Владимир Путин собрался посетить Калининградскую область - он приедет в российский эксклав 1 сентября. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. Ведется к этому мероприятию традиционно подготовка. И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", — сказал Песков, передает РИА "Новости".

До этого президент России Владимир Путин посещал Калининградскую область в октябре 2019 года.

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