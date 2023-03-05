aA
Китай увеличит расходы на оборону на 7,2 процента по сравнению с прошлым годом. "В настоящее время усиливаются попытки извне подавить и сдержать Китай", - заявил в воскресенье, 5 марта, премьер Госсовета Китая Ли Кэцянь, представляя проект бюджета КНР делегатам Всекитайского собрания народных представителей.
Китай увеличит военные расходы на 7,2 процента
© Reuters / Scanpix

По словам Ли, на выделяемые 1,55 трлн юаней (в пересчете - 210 млрд евро) вооруженные силы КНР должны "усилить военную подготовку и обучение во всех сферах, приложить больше усилий для подготовки солдат в условиях боевых действий и наращивать военную деятельность по всем направлениям и во всех сферах".

В прошлом году расходы Пекина на военные нужды возросли на 7,1 процента, составив около 200 млрд евро. По военным расходам КНР занимает второе место в мире, хотя и значительно отстает от США,которые запланировали военный бюджет в объеме 751 млрд евро. В то же время эксперты полагают, что в действительности Китай тратит на армию значительно больше, чем объявляет официально.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Выборы в Литве завершились: идет подсчет результатов до 19.00 на выборах проголосовали 47,7% избирателей; постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

"Белые перчатки": до 19 часов зафиксировано 323 возможных нарушения на выборах

Организация "Белые перчатки" (Baltosios pirštinės) сообщает, что...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...