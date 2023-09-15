Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре. Лидеру КНДР показали завод, выпускающий истребители Су-35 и Су-57

Северокорейского лидера сопровождал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил Мантуров (цитата по РИА Новости).