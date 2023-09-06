Киев отреагировал на слова Путина о происхождении Зеленского

Путин уже не первый раз упоминает происхожение Зеленского

Ранее агентство ТАСС опубликовало видеоролик, в котором Путин заявил, что, "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства". "Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля" и призвал посмотрить в интернете, что "они говорят в интернете".