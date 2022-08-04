Кара-Мурзе предъявлено обвинение за организацию конференции в поддержку политзаключенных

Следствие предъявило российскому журналисту и политику Владимиру Кара-Мурзе новое обвинение - в осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Об этом в четверг, 4 июля написал в Facebook его адвокат Вадим Прохоров. По словам юриста, Кара-Мурзе вменяется в вину то, что 27 октября 2021 года он провел ежегодную конференцию в поддержку российских политзаключенных в Центре Сахарова в Москве. По версии Следственного комитета, мероприятие проводилось на деньги НПО Free Russia Foundation.

"1984" Оруэлла?? Нет - "Россия - 2022" Путина!!" - написал Прохоров.

Владимир Кара-Мурза покинул пост вице-президента этой организации в августе 2021 года, чтобы иметь возможность продолжать деятельность в РФ. Согласно российскому законодательству, добровольно прекратившие сотрудничество с "нежелательной организацией" освобождаются от ответственности.

Кара-Мурзу обвинили в распространении "фейков" о российской армии

О том, что против оппозиционера возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК "О деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ", его адвокат сообщил 27 июля. При этом постановление о возбуждении дела адвокатам вручено не было.

Кара-Мурза находится под стражей с 22 апреля 2022 года по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для этого стало выступление политика в Палате представителей штата Аризона 15 марта. В своей речи Кара-Мурза, в частности, сказал: "Сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы". По этому обвинению ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Сам политик свою вину не признает и называет дело политически мотивированным. За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в том числе лауреат Нобелевской премии, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, вдова писателя Александра Солженицына Наталья Солженицына, экс-председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ряд депутатов Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.