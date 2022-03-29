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Евгению Ройзману вменяют в вину "дискредитацию" российских военнослужащих. По совокупности бывшему градоначальнику грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.
Jevgenijus Roizmanas
Jevgenijus Roizmanas
© AFP / Scanpix

На фоне войны России с Украиной на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлены три протокола о "дискредитации" российских военнослужащих.

Экс-градоначальник во вторник, 29 марта, явился в полицию, где его опросили сотрудники и вручили протоколы по новой статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили российские интернет-СМИ.

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Первый протокол составлен за твит, второй — за высказывания в видео и третий — за пост в Telegram-канале Ройзмана, рассказала его адвокат Юлия Федотова. Сам Ройзман назвал обвинения нелепыми и заявил, что не понимает, как строить защиту. "Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал. На черное сказал "черное", на белое сказал "белое". Как защищаться? Объяснять, почему ты это сказал? Потому что ты нормальный думающий человек", — пояснил он.

Суд почти незамедлительно приступил к рассмотрению первых двух протоколов, дав Евгению Ройзману и его защите лишь два часа на подготовку. Заседание по третьему протоколу назначено на 7 апреля. По словам Федотовой, в худшем случае Ройзману по совокупности всех обвинений грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

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Deutsche Welle
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