Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России

Пока самыми зримыми экономическими последствиями развязанной Путиным войны против Украины стали для россиян обвальное падение курса рубля (доллар стоит свыше 100 руб., евро более 110 руб.), очереди перед банкоматами и трудности при оплате карточками.

Средства ФНБ пойдут на поддержание курсов российских акций

Другой яркий показатель резкого ухудшения финансовой ситуации в России - беспрецедентное удвоение базовой ставки ЦБ РФ до 20% утром 28 февраля. Вслед за этим в российских банках тут же подорожали кредиты, в том числе потребительские и ипотечные (хотя одновременно выросли ставки по депозитам). Это может разрушить планы тех, кто собирался с помощью займа осуществить крупную покупку, но особенно сильно ударит по всем тем, кому в обозримом будущем предстоит рефинансировать уже действующие кредиты.

Еще один индикатор чрезвычайной ситуации - отмена торгов акциями на московской бирже 28 февраля и 1 марта, которая, однако, может быть продлена до конца недели. Это делается в надежде, что к моменту возобновления торгов настроения на фондовом рынке улучшатся или хотя бы удастся выиграть время, чтобы подготовиться к вероятному паническому сбросу ценных бумаг ведущих компаний России.

О масштабах возможной распродажи говорит то, что правительство РФ, по сообщению агентства "Интерфакс", 1 марта приняло решение выделить в 2022 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 1 триллион рублей на скупку акций российских компаний (на начало февраля в фонде было 8,769 трлн рублей). Такие гигантские средства забронированы несмотря на то, что ЦБ РФ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги.

"Рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой"

Одних этих фактов достаточно для того, чтобы понять: уже на пятый день войны, сразу после выходных, российская экономика начала нести тяжелейшие потери. Их главная причина - международные финансово-экономические санкции, никогда еще не применявшиеся в таких масштабах против одной из стран "большой двадцатки" (G20). Эти санкции не идут ни в какое сравнение с теми, что были введены против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и развязанную ей войну в Донбассе.

"После введения столь обширных санкций рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой", - считает Фридрих Хайнеман (Friedrich Heinemann) из Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. По его мнению, с валютной точки зрения Россия отброшена к началу 1990-х годов: "После российского нападения на Украину активы в России и рубль мгновенно обрели на финансовых рынках статус мусора".

Внимание многих СМИ сфокусировано на отключении примерно 70% российского банковского сектора от международной системы информирования о денежных переводах SWIFT, без услуг которой практически не осуществляются экспортно-импортные операции. Однако эксперты указывают, что еще более серьезной мерой может оказаться такой крайне необычный шаг, как замораживание зарубежных активов центрального банка столь крупной страны, как Россия.

Блокировка валютных резервов ЦБ РФ

"По всей видимости, теперь заблокированы две трети валютных резервов Центробанка", - считает эксперт по санкционным режимам Йонатан Хакенбройх (Jonathan Hackenbroich) из аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в Берлине. Речь о тех золотовалютных резервах ЦБ РФ, которые к началу войны достигли рекордного объема в 643 млрд долларов США.

Ульрих Лойхтман (Ulrich Leuchtmann), аналитик валютного рынка Commerzbank в Берлине, поясняет: "Из-за решения Запада заморозить валютные резервы российского Центробанка поставлена под вопрос часть тех активов, которые содействуют определению стоимости рубля". К тому же резко сузились практические возможности ЦБ РФ проводить валютные интервенции для стабилизации курса национальной денежной единицы.

Таким образом, за считанные дни Россия столкнулась с острым дефицитом иностранной валюты. Об этом убедительно свидетельствует подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля указ, имеющий целью изъять у российского бизнеса как можно больше валютных средств и одновременно запретить иностранным инвесторам выводить за рубеж заработанные на российском рынке деньги.

Россия вводит жесткие меры контроля над движением капитала

"Около 15 лет назад в России действовало требование о конвертации части валютной выручки в рубли. Теперь эта обязанность вводится снова. С 28.02.2022 российские предприятия должны будут конвертировать в рубли 80% валютных поступлений", - разъясняет своим клиентам российское отделение немецкой консалтинговой и аудиторской компания Rödl & Partner и уточняет: "Принудительная продажа распространяется на 80% всей валютной выручки, полученной российскими предприятиями с 01.01.2022". Эта мера введена, таким образом, задним числом.

Что же касается работающих на российском рынке иностранных инвесторов, то им теперь, продолжает Rödl & Partner, "будет сложнее вывести за рубеж оставшиеся в России запасы денежных средств". К тому же, предупреждают эксперты, "уже появляются сообщения, что будет запрещен вывод прибыли за рубеж".

Подобные жесткие меры контроля над движением капитала способны в краткосрочном плане удержать в России валюту, но если они будут действовать более длительный срок, то лишат страну притока свежих прямых (в производство) и портфельных (в ценный бумаги) иностранных инвестиций. Ведь какая иностранная фирма захочет вкладывать деньги в стране, которая запрещает свободно распоряжаться полученной прибылью.

Российская экономика лишается импорта

Таковы вкратце события первых двух дней на российском финансовом рынке после введения международным сообществом беспрецедентных санкций против России за нападение на Украину.

"Пока мы видим первые ударные волны, обрушившиеся на финансовые рынки. Тяжелые последствия всего этого российская экономика почувствует тогда, когда лишится важных поставок", - указывает вице-президент Института мировой экономики (IfW) в Киле профессор Штефан Котс (Stefan Koots). Сейчас, по его словам, обрываются важные связи России в рамках международного разделения труда, а это скоро очень больно ударит по ее экономике.

Эти связи будут обрываться, прежде всего, из-за резкой девальвации рубля (как минимум на 30% с начала войны), в результате чего бесчисленные российские компании просто не смогут больше импортировать иностранное сырье, компоненты или промышленное оборудование. Не говоря уже о потребительских товарах, продовольствии и лекарствах.

Одновременно будут сказываться международные санкции против российских компаний и отдельных видов бизнеса, а также добровольный отказ фирм из самых разных стран вести дела в стране, развязавшей войну в Европе.

Так что уже в самом ближайшем будущем (речь о неделях или даже днях) россияне столкнутся с дальнейшими последствиями случившегося: простоями на производстве или даже его полной остановкой из-за нехватки комплектующих, задержкой или сокращением зарплат, разорением бизнеса, увольнениями, перебоями в снабжении населения. И, конечно же, мощным всплеском инфляции.