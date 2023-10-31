Как Кремль требует "покаяний" от артистов: расследование "Медузы"

Один из собеседников "Медузы", музыкант, который в расследовании не назван по имени, ранее также осудил российское вторжение и, по его словам, столкнулся с давлением властей. Чтобы спасти его проекты, ему предложили "помочь детям Донбасса" — подопечным благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" с оккупированных Россией территорий. При этом главным условием была не сама помощь, а публичный рассказ о ней в соцсетях. Как утверждается, такие же условия поставили перед артистом Алексеем Серебряковым, которому пригрозили отменой спектакля "Эйнштейн и Маргарита" из-за антивоенной позиции играющей в нём Ксении Раппопорт. "«Спектакль готовились запретить по всей стране, а Серебряков очень хотел его играть. Пошел договариваться в администрацию президента, ему сказали: пиши видео [о помощи детям Донбасса]»", — утверждается в материале.