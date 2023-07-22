Как Игорь Стрелков поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

Когда Стрелкова заочно судили в Гааге, его не защищал никто. А в Мещанском районном суд Москвы его защитником оказался адвокат Александр Молохов. Он в разное время защищал основателя «МММ» Сергея Мавроди, националиста Даниила Константинова , чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, Настю Рыбку, лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и даже умершего в тюрьме Сергея Магнитского. В 2014 году адвокат баллотировался от «Яблока» в Мосгордуму.

Стрелков уже заочно осужден, правда не в России . В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал его виновным в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и заочно приговорил к пожизненному заключению.

К вечеру на сайте Мещанского суда появилась карточка дела, из которой выяснилось, что бывшего военного деятеля сепаратистской «республики» обвиняют в призывах через интернет к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Силовики забрали Стрелкова из московской квартиры около полудня, сообщила днем в пятницу его жена Мирослава Регинская. «Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — заявила она. Пост с ее цитатой появился днем в канале Стрелкова на 875 тысяч подписчиков. В момент задержания мужа ее не было дома.

Сам Стрелков просил суд о домашнем аресте, ссылаясь на стенокардию второй степени и необходимость приема лекарств.

«Это, скорее, в плюс Игорю Ивановичу, что он человек системы. Государев человек!» — возразил следствию адвокат Молохов. Он сообщил суду, что Стрелков вину не признает, но «не намерен что-то скрывать, мешать следствию», и назвал аргументы ФСБ голословными.

«Гиркин является известной личностью, имеет связи в правоохранительных органах», — так следователь ФСБ обосновал необходимость ареста лидера «рассерженных патриотов» (цитата по «Медиазоне», внесенной в России в реестр «иностранных агентов»). Следователь отметил, что Стрелков служил в «подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность», а значит имеет навыки конспирации и может легко скрыться.

Со своим подзащитным он встретился уже в суде. Того доставили около пяти вечера и посадили в «аквариум». На Стрелкове-Гиркине была рубашка цвета хаки, с прессой он не общался. Рядом с «аквариумом» стоял сотрудник ФСБ с закрытым маской лицом.

Единственное доказательство — заключение специалиста института криминалистики ФСБ, отметил адвокат: «Там анализируются два этих поста от 25 мая 2022 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие». По его словам, в деле есть «лишь какое-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение».

Как выяснилось в суде, ФСБ возбудила дело в отношении Стрелкова 18 июля. Поводом стали посты в его телеграм-канале от 25 мая. Как заявил Молохов, его подзащитный не отрицает, что «выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

Судью Олесю Менделееву обвиняемый не убедил — она отправила его в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия. Год назад судья Менделеева приговорила московского муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение «фейков» о российской армии.

«Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола , я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, — сказал Стрелков. — Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия».

Петровский подтвердил Би-би-си, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления Стрелкова. Он не знает, легло ли в основу уголовного дела именно это заявление — на следственные действия его не вызывали. «Поводом стало то, что гражданин Гиркин выступает против нашей страны, выдавая себя за патриота, — пояснил Петровский Би-би-си. — Он допустил высказывания, оскорбляющие страну, президента, это послужило поводом того, что я написал обращение в Генпрокуратуру».

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Стрелкова могли задержать по заявлению Дмитрия Петровского, который работал хирургом в ЧВК «Вагнер». Он и сам известен критикой властей. Петровский работал в Ярославле пластическим хирургом, там же стал общественным активистом. В марте 2016 года он устроил акцию «Альтернативная Масленица», во время которой желающие могли сжечь чучела ярославских чиновников. В том же 2016-м избрался муниципальным депутатом от «Единой России», но в 2018 году его исключили из партии за высказывания об отмене бесплатной медицины и пенсий.

Не менее жестко в адрес первых лиц государства (но не Путина) высказывался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин , но Петровский считает, что слова «повара Путина» и попытка военного мятежа с убитыми военными не заслуживают уголовного преследования: «Наше возмущение теми проблемами в Минобороны законно, а то, что сотрудники его высказали — нормально. Нормально, что граждане доводят свое возмущение до первых лиц».

Петровский никогда со Стрелковым не общался, но уверен: тот со своим «Клубом рассерженных патриотов» хочет попросту «припасть к бюджетным деньгам»: «Они никакие не патриоты, они клуб рассерженных идиотов».

Стрелков 18 июля называл «ничтожеством» и «трусливым бездарем» человека «во главе страны», ругал окружение Владимира Путина и ЧВК «Вагнер». Но его высказывания последних недель ничем не выделяются из его же повседневной риторики последнего года.

«Если посмотреть его ленту телеграм-канала, она вся является призывом к экстремистской деятельности. Начиная с 18 июля, он допускал высказывания, пробуждающие экстремистские желания различных группировок», — заявил Петровский. Процитировать эти высказывания он отказался.

Уже в марте он принимал участие в захвате Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области, с чего начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Позднее Стрелков рассказывал газете «Завтра»: «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове , как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

В январе 2014 года, в разгар Майдана , Стрелков-Гиркин в качестве сотрудника службы безопасности «православного олигарха» Константина Малофеева оказался в Киеве для сопровождения «Даров волхвов», которые в столицу Украины доставили с Афона под эгидой РПЦ .

Игорь Гиркин получил историческое образование, но вместо карьеры в науке уехал воевать в Приднестровье, где шел гражданский конфликт. Потом воевал в Боснии. Согласно официальной биографии, он прошел срочную службу во время первой чеченской войны, затем остался служить по контракту и в итоге оказался в частях специального назначения ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и уволился из ФСБ в звании полковника в 2013 году.

Уже 17 июля в небе над Донбассом был сбит малазийский «Боинг» МН-17. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Стрелков на протяжении последующих лет комментировал катастрофу так: «Ополчение не сбивало». В день катастрофы в паблике «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича» появился пост о якобы сбитом украинском Ан-26 с комментарием «предупреждали же не летать в нашем небе». На видео в посте был дым от падения обломков «Боинга». Пост удалили, когда выяснилось, что на самом деле сбит гражданский самолет.

Бои за Славянск продолжались вплоть до 5 июля. На протяжении всего этого времени Стрелков, почти как Евгений Пригожин минувшей зимой, требовал от Москвы военную технику и снаряды, но не дождался ни того, ни другого. Тогда он вывел своих боевиков в Донецк, где провозгласил себя себя «министром обороны ДНР».

В первые недели Стрелков предпочитал сохранять анонимность, выступая на публике в балаклаве. 26 апреля 2014 года он впервые дал интервью с открытым лицом и сразу стал героем прокремлевских СМИ , которые активно поддерживали «ополчение Славянска».

Как вспоминал в своей книге «85 дней Славянска» включенный США в список террористов «координатор добровольцев Донбасса» Александр Жучковский, некие люди из Москвы якобы пытались запретить Стрелкову заходить в Донецкую область, но тот проигнорировал поступавшие сигналы, самостоятельно принял решение о пересечении границы и таким образом разжег продолжающийся до сих пор конфликт.

«По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла и поступления гуманитарной помощи резко сократились: где-то девять к одному, если сравнивать с прошлым годом», — жаловался он в октябре 2016-го. Фонд занимал несколько комнат в здании бывшей усадьбы Птицына-Залогиной неподалеку от метро «Таганская», а стены стрелковского кабинета украшали портреты Владимира Путина и Николая II.

Стрелков и Бородай много лет были друзьями, но по итогам тех событий разругались. Бородай остался лоялен российским властям, продолжал выступать в центральных СМИ и стал депутатом Госдумы. Стрелков же занял критическую позицию, его перестали упоминать на ТВ. Он создал небольшой фонд «Новороссия», через который пытался помогать бывшим подчиненным.

15 августа 2014 года Игорь Стрелков покинул территорию Украины и вернулся в Россию. Вскоре пост «главы ДНР» покинул и российский политтехнолог Александр Бородай , которого сменил житель Донецка Александр Захарченко .

Суд посчитал убедительными доказательства того, что «Боинг» был сбит ракетой из системы «Бук», пущенной из хутора Первомайский близ Снежного. Троих фигурантов — Стрелкова, а также Сергея Дубинского (позывной «Хмурый», в то время заместитель Стрелкова) и его подчиненного, гражданина Украины Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению.

Последнюю попытку попасть на фронт он предпринял в октябре 2022-го. Он выпал на время из публичного пространства, а в социальных сетях появилось несколько его фотографий, предположительно, из приграничной Ростовской области. 5 декабря 2022 года он объявил о возвращении в Москву и больше не пытался добраться до фронта.

После российского вторжения в Украину в 2022-м году Стрелков несколько раз пытался поехать воевать. В августе его задержали в аннексированном Крыму, когда он пытался попасть в зону боевых действий — сбрив усы и по паспорту на имя Сергея Рунова. Стрелков факт своего задержания отрицал и обещал: «На фронте я рано или поздно буду непременно».

В 2019-м Стрелков выставил на продажу медаль, полученную после аннексии Крыма. «Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу „залатать“ имеющимися наличными средствами», — объяснял он свое решение.

В 2017 году Стрелков поучаствовал в дебатах с Алексеем Навальным, к которому всегда относился враждебно, хотя они оба критиковали власть — правда, с разных позиций.

Высказываться о проблемах «специальной военной операции», конечно, позволял себе не только он. Би-би-си рассказывала о том, как в прошлом году, на фоне успешного украинского контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях, критика в адрес армии просочилась в публичное поле. Но тон, который выбрал Стрелков, сильно отличался от осторожного недовольства «военкоров» в адрес отдельных генералов или военных решений.

Примечательно, что высказывания Стрелкова активнее расходились не в среде пророссийских блогеров и СМИ, а в оппозиционных (и даже в украинских) каналах. Объяснить это несложно — все последние месяцы Стрелков активно критиковал власть.

Стрелков проводил стримы, но вскоре после начала войны его канал на YouTube заблокировали: пришлось ходить в эфиры к другим блогерам и осваивать малоизвестные платформы.

Одновременно Стрелков занимался раскруткой в соцсетях (где, впрочем, был активен и раньше). Война явно подстегнула интерес к его персоне — у телеграм-канала «Стрелков Игорь Иванович» к дню задержания было около 875 тысяч подписчиков, что почти вдвое больше, чем, например, у главы RT Маргариты Симоньян.

Вот типичная цитата: «Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления. Я не могу охарактеризовать его иначе, нежели словами т. Швондера из „Собачьего сердца“: „Это… какой-то позор!“»

Точку зрения Стрелкова на происходящее можно описать примерно так: некомпетентное военное руководство неэффективно ведет войну и провалило работу по укреплению границы, а гражданские чиновники не смогли перевести страну «на военные рельсы», из-за чего Россия оказалась перед угрозой военного поражения и потенциального развала.

«Верховный некомандующий» (Владимир Путин — Би-би-си), «Фанерный маршал» ( Сергей Шойгу ), «раззолоченные петухи» и «клоуны» (российские генералы), «Чорный клоун» (Евгений Пригожин), «Генерал Му-Му» (Валерий Герасимов), «наши кретины» (российские чиновники). Эти эпитеты — не самые жесткие из тех, которыми Стрелков на ежедневной основе описывал российскую правящую верхушку.

Весной Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов» (КРП). Председателем назначили Павла Губарева, известного тем, что в 2014 году объявил себя «губернатором» Донецкой области.

Стрелков и Губарев деятельно взялись за проект — успели открыть отделение в Петербурге, устроили в Москве конференцию с участием 400 человек. Там Стрелков грозил, что КРП встретит следующий кризис в России «серьезной политической силой». А еще призывал Путина уйти в отставку, если он не готов «взять на себя ответственность за войну».

Собирался ли Стрелков превращать КРП в реальную политическую силу, не ясно. Определенной узнаваемостью он пользовался — к маю 2015-го доля россиян, которые знали о Стрелкове выросла составляла 27%, сообщал «Левада-центр» (внесен в реестр «иностранных агентов»). С популярностью дело хуже — «левадовский» опрос москвичей в 2022 году показал, что лишь 0,4% жителей российской столицы «более всего» доверяют именно Стрелкову. Его опередили и Навальный (2.6%), и Шойгу (11.8%).