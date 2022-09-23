Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в республике не будет проводиться мобилизация, поскольку Чечня за время войны "перевыполнила план". Об этом со ссылкой на показанный по ЧГТРК "Грозный" сюжет сообщает "Кавказ.Реалии" в четверг, 22 сентября.

По словам Кадырова, за время войны в Украине участие в боевых действиях приняли 20 тысяч чеченцев, поэтому республика уже "перевыполнила спущенный план на 254 процента". Кадыров не уточнил, о каком плане идет речь.

По его словам, в республике также есть "резерв из тысяч добровольцев", которые при необходимости могут отправиться на войну. "Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили", - заявил Кадыров, призвав "население ЧР соблюдать спокойствие.

"Кавказ.Реалии": Родственников протестовавших отправили на войну

В сюжете, показанном на ЧГТРК "Грозный", Кадыров рассказал, что родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину, пишет "Кавказ.Реалии". Ранее об этом сообщал представитель оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. По его словам, родственников этих женщин заставили подписать документы, что они якобы записываются добровольцами.

Кадыров 15 сентября призвал глав российских регионов не ждать поручений из Кремля и провести "самомобилизацию", отправив на войну в Украину по тысяче добровольцев.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной мобилизации" в стране. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в войска планируется призвать около 300 тысяч человек. Во многих городах России после объявление мобилизации прошли акции протеста. Кроме того, резко вырос спрос на билеты из страны.