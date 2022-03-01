"Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии", — заявил глава Чечни, напомнив, что военнослужащие республики готовы выполнять "любые приказы".

Кадыров снова призвал российские власти "переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов" в Украине, а украинских военных — "стать с войсками России плечом к плечу".

Россия проводит "военную спецоперацию" в Украине с 24 февраля. Минобороны РФ, сообщая о ходе военных действий, не отчитывается о погибших военнослужащих. Факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны, не назвав число погибших и отметив, что потерь "многократно" меньше, чем у украинцев.

О гибели отдельных российских военнослужащих становится известно из сообщений руководителей регионов. Впервые гибель российского военного на войне в Украине официальные лица подтвердили 26 февраля. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. В свою очередь глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Курской области Роман Старовойт рассказали о смерти сержантов контрактной службы Константина Манджиева и Андрея Ильина.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, погибли уже около 5300 россиян. О количестве погибших среди своих военных Украина регулярно не сообщает.