Кадыров признал гибель в Херсонской области 23 бойцов чеченского подразделения

Глава Чечни пообещал, что власти республики окажут всю необходимую помощь родственникам погибших бойцов, в том числе организуют для семей паломничество в священную для мусульман Мекку. На похороны погибшего бойца, написал Кадыров, "мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство, раненые получают три миллиона".
25 октября глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань сообщил, что в результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, а Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты "до 30 человек". До поста Кадырова, опубликованного 27 октября, российская сторона сообщения о гибели бойцов из Чечни в Херсонской области не комментировала.
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