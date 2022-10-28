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Рамзан Кадыров сообщил в телеграме о гибели в Херсонской области 23 бойцов одного из чеченских подразделений. Еще 58 человек получили ранения, сообщил глава Чечни, добавив, что в том бою были убиты 70 украинских военных.
Кадыров признал гибель в Херсонской области 23 бойцов чеченского подразделения
© Reuters

Глава Чечни пообещал, что власти республики окажут всю необходимую помощь родственникам погибших бойцов, в том числе организуют для семей паломничество в священную для мусульман Мекку. На похороны погибшего бойца, написал Кадыров, "мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство, раненые получают три миллиона".

25 октября глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань сообщил, что в результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, а Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты "до 30 человек". До поста Кадырова, опубликованного 27 октября, российская сторона сообщения о гибели бойцов из Чечни в Херсонской области не комментировала.

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