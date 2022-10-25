"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - заметил он.

По мнению Кадырова, в ответ обстрелы российской территории нужно "стирать с земли" украинские города.

"Мы уже объявили военное положение. <…> Но они [украинцы] не стесняются, стреляют. <…> Мы так отвечаем, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - сказал глава Чечни.

По мнению Кадырова, принимая решение о том, чтобы "стереть с земли города", не стоит беспокоиться о реакции Запада.

"Все что можно было, уже это было. Большего, худшего не будет", — заявил он.