Кадыров допустил убийства родственников преступников

"Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника милиции, гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних. У нас всегда было: и у наших отцов, если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу. Мы отомстим им за их родственника. Они убивают человека, потом говорят: "Я отказываюсь от этого родственника". Он не откажется от него, пока мы не пристрелим одного из его родственников", – заявил глава Чечни.

"Агентство" цитирует высказывание по переводу, сделанному оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT, который последовательно критикует действующие власти Чечни и Кадырова лично.

Как писали Кавказ.Реалии, на предновогоднем совещании с командирами МВД и Росгвардии Кадыров призвал избавляться от своих критиков "где бы они не находились".