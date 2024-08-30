К обороне Курской области привлекут местных жителей

По оценке военного аналитика Яна Матвеева, для полноценной обороны Курской области и возвращения утраченных территорий Минобороны РФ требуется около 50 тысяч военнослужащих. Но Кремль не планирует перебрасывать армию из Украины, сосредоточив все силы на наступлении в Донбассе, где, по данным Deep State, российская армия с начала августа захватила уже 200 кв. км территории. Месяцем ранее продвижение РФ составило лишь около 50 кв. км.