Полиция пришла с обыском к бывшей сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой. Об этом она сообщила "ОВД-Инфо" в среду, 10 августа. Для оказания юридической помощи к ней выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов.

По словам Захватова, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и "вломились в дом" к Овсянниковой. Обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России" (статья 207.3 УК РФ), написал он в своем Telegram-канале.

Захватов сообщил "Медузе", что пока не видел постановления о возбуждении дела, но предположил, что оно связано с антивоенным пикетом Овсянниковой на одной из набережных Москвы.

Пикет напротив Кремля и акция в эфире "Первого канала"

15 июля Овсянникова вышла на антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Во время акции на Софийской набережной она задержана не была. Журналистку задержали 17 июля и вскоре освободили после составления административного протокола.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале" вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

Три месяца работы на немецком телеканале Welt

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премии СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду. В мае она получила премию имени Вацлава Гавела "За креативный протест".