К издателю книг Бориса Акунина пришли с обыском

Ранее издательство АСТ заявило о том, что "приостановило" распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" их книги также сняли с продажи.

Литературный журнал "Новый мир" удалил со своего сайта две пьесы Акунина. "Чайка" и "Гамлет. Версия" остались в оглавлении номеров, но при переходе по ссылкам, сообщается, что данные страницы больше не существуют. На это обратил внимание писатель Игорь Савельев.

Директор издательства Ирина Богат считает , что визит сотрудников правоохранительных органов связан с тем, что "Захаров" не изъяли книги Акунина из продажи. "Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шаловичем Чхартишвили. Это очевидно последствия вот такого нашего поведения", - заявила она.

Представители издательства в фейсбуке написали о визите сотрудников Следственного комитета. "Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении . "Захаров" публикует Акунина с 1990-х годов. ТАСС сообщает , что обыски связаны с уголовным делом в отношении писателя.

Вчера Акунина внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По данным следователей, писателя обвиняют в оправдании терроризма и распространении так называемых фейков о российской армии. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по статьям о "фейках" о российской армии и о публичном оправдании терроризма.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Дмитрий Быков живут за границей и активно выступают против российского вторжения в Украину. Под "публичными заявлениями", по всей вероятности, имеются в виду реплики Акунина и Быкова о войне в их недавних беседах с прокремлёвскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Пранкеры говорили с писателями, выдавая себя за украинских чиновников. В беседах с ними Быков и Акунин подтвердили свою антивоенную позицию, выразили поддержку Украине и осудили российские власти. Многочисленные прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы после публикации фрагментов разговоров обвинили писателей в "предательстве".