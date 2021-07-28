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В Москве к главному редактору The Insider Роману Доброхотову пришли с обыском. Об этом Роман успел сообщить в твиттере. Его жена позвонила на горячую линию «ОВД-Инфо». На помощь к Роману выехала адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, сообщает The Insider.
Роман Доброхотов
Роман Доброхотов
© кадр "Delfi Главное"

Полиция явилась около половины восьмого утра. С чем связан обыск, неизвестно.

23 июля Минюст РФ включил The Insider в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Поводом для обысков могло стать дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. The Insider выяснил, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе.

26 апреля московская полиция возбудила уголовное дело по ст.128.1 УК РФ «Клевета».

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