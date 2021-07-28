Полиция явилась около половины восьмого утра. С чем связан обыск, неизвестно.
23 июля Минюст РФ включил The Insider в реестр СМИ — «иностранных агентов».
Поводом для обысков могло стать дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. The Insider выяснил, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе.
26 апреля московская полиция возбудила уголовное дело по ст.128.1 УК РФ «Клевета».
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