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Сотрудники полиции пришли домой к главному редактору "Проекта" Роману Баданину, а также к корреспонденту издания Марии Жолобовой. У Баданина проходит обыск.
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Заместителя главного редактора Михаила Рубина задержали возле дома Жолобовой, его повезли на обыск в квартиру родителей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Проекта".

Баданин находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете, сообщила "Дождю" его адвокат Анна Богатырева.

"Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю", - рассказала в эфире телеканала "Дождь" Мария Жолобова.

Адвокат Богатырева некоторое время пыталась попасть в квартиру к Баданину, где проходил обыск. "Участковый отказывается ее пускать и говорит, что "такие адвокатские корочки можно в переходе купить", говорится в телеграм-канале "Проекта". Позже Богатыреву все-таки пустили.

Дело Трабера?

"Как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера из 2017 года. Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма "Питерские. Отец и сын" о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участие не принимал", - сообщает телеграм-канал. Илья Трабер обращался с заявлением о клевете в 2018 году из-за документального сериала "Питерские", который вышел на телеканале "Дождь". Там его назвали "единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин".

"Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер", - сказал ТАСС адвокат Жолобовой Василий Кушнир. По словам адвоката, его подзащитная в данный момент находится в статусе свидетеля, при этом у нее изъяли телефоны, компьютеры и иные носители информации.

Пока непонятно, в каком статусе проходит по делу Рубин - ему об этом пока не объявляли, сказал он Би-би-си. "За нами серьезно следили. Меня довольно грубо задержали несколько молодых людей, когда я вышел из машины, ехал к Маше Жолобовой. Заломали мне руки", - рассказал Рубин.

По словам Анны Богатыревой, с неё и Романа Баданина взяли подписку о неразглашении.

Расследование о Колокольцеве

В телеграм-канале "Проекта" говорится, что полиция пришла после анонса расследования о благосостоянии главы МВД Владимира Колокольцева.

"Мы анонсировали его накануне. Жолобова также - автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова", - говорится в сообщении "Проекта".

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В расследовании о Владимире Колокольцеве, вышедшем на сайте "Проекта" утром 29 июня, утверждается о предполагаемых связях главы МВД с криминальными авторитетами и о крупной собственности, якобы принадлежащей его семье. Имущество его сына Александра скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра никогда не работал на госслужбе, говорится в статье.

В МВД пока не комментируют утверждения адвоката и не сообщают, с чем связаны обыски у журналистов "Проекта".

Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя" Романом Баданиным. Издание специализируется на расследованиях благосостояния, связей и коррупции чиновников.

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bbcrussian.com

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