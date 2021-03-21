Интернет-издание "Открытые медиа" в воскресенье, 21 марта, сообщило о давлении на сотрудников. Так, корреспондент издания Илья Рождественский, писавший о родственницах высокопоставленных российских чиновников, несколькими днями ранее заметил за собой слежку. Кроме того, неизвестные лица приходили по месту проживания Рождественского и его супруги и расспрашивали о них соседей, говорится в заявлении в Telegram-канале издания.
А корреспондент Наталья Телегина, писавшая, среди прочего, о родственниках российского премьер-министра Михаила Мишустина и окружении президента РФ Владимира Путина, столкнулась с заказными материалами в отношении своей семьи. Кроме того, электронные почтовые ящики нескольких сотрудников и их аккаунты в социальных сетях были взломаны, отмечается в заявлении.
Коллектив "Открытых медиа" подчеркнул, что выступает "за мирный диалог с представителями любых идеологий - в рамках правового поля" и требует такого же отношения к себе. "Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы", - резюмируют журналисты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Оценили 100 дней работы правительства: удивило поведение Дулькиса и реакция Науседы (152)
20 марта исполнилось сто дней со дня принесения присяги...
"Eсли Бог с нами, то кто против нас?" Многодетная семья старообрядцев из Гомеля бежала в Литву из-за угроз силовиков забрать детей (257)
За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...
Врач заметила связь между ношением масок и нарушением зрения: объяснила, почему так происходит (17)
Карантин нарушил привычную жизнь. Вы когда-нибудь...
Как мы будем жить после пандемии: будет ли все так, как было раньше? (16)
Год прошел с тех пор, как в нашей повседневной жизни...
Вновь открытое взморье сезон ожидает с тревогой: летние прогнозы пугают (5)
" Клайпеда и Неринга сейчас ничего не могут предложить,...