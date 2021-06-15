"Основанием для нашего обращения стал целый список действий и публикаций, после которых лично у меня не осталось сомнений в том, что журналисты и владелец "Медиазоны" занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России", - написал в своем телеграм-канале глава фонда Максим Шугалей.

Среди оснований для включения "Медиазоны" в реестр иностранных агентов Шугалей назвал то, что издание "размещает на своих ресурсах материалы" уже признанных иностранными агентами "Фонда борьбы с коррупцией" (также признан судом экстремистской организацией) и "Медузы", а также "Агоры".

При этом международная правозащитная группа "Агора" не входит в реестр иностранных агентов. В него с 2014 по 2015 год была включена межрегиональная ассоциация "Агора", но позже ее оттуда исключили в связи с ликвидацией, пояснил Би-би-си глава "Агоры" Павел Чиков.

Помимо этого, "Медиазона", по утверждению Шугалея, "информационно сопровождала судебные процессы" над украинской военнослужащей Надеждой Савченко и над фигурантами дела "Сети" (сообщество признано террористическим в России), "доказывая общественности их невиновность и нарушение закона сотрудниками российских правоохранительных органов и спецслужб".

Шугалей также обвинил "Медиазону" в получении зарубежного финансирования и напомнил, что генпрокуратура признала недостоверной информацию в статье "Медиазоны" "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шёл по системе ФСИН - исследование "Зоны права". Однако текст этого исследования на данный момент недоступен, так как издание удалило его по требованию Роскомнадзора.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутат от "Единой России" Василий Пискарев сообщил, что комиссия получила обращение "Фонда национальных ценностей" и изучает его.

"Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - заявил Пискарев.

Пискарев также напомнил, что ранее "Медиазона" уже попадала в поле зрения комиссии в связи с тем, что ее деятельность рекламировал "Пражский центр гражданского общества", работа которого в России признана нежелательной.

Реакция "Медиазоны"

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов не стал комментировать Би-би-си обращение фонда Шугалея.

"Даже если признают [иностранным агентом], "Медиазона" будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России", - заявил в эфире "Эха Москвы" издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

"Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что "Медузу" объявили "иностранным агентом" после такого же (в тот раз не публичного) доноса. Никто из чиновников с нами не связывался. Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание - и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)", - говорится в заявлении в телеграм-канале издания.

Издание "Медиазона" в 2014 году запустили участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Издание специализируется на освещении судебных процессов, уголовных дел и проблем российской пенитенциарной системы. В конце 2017 года "Медиазона" объявила о переходе на краудфандинг и открыла сбор добровольных пожертвований с читателей.

"Фонд защиты национальных ценностей"

Учредитель Фонда защиты национальных ценностей, который возглавляет Шугалей, - нынешний руководитель государственного телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич. Весной 2021 года власти США ввели санкции в отношении Малькевича: по их версии, он связан с российской "фабрикой троллей", главным споносром которого американцы называют петербургского предпринимателя Евгений Пригожина.

Малькевич в прошлом работал главредом англоязычного портала USA Really - проекта "Федерального агентства новостей" (ФАН). ФАН, вместе с другими петербургскими изданиями, входит в медиахолдинг "Патриот", попечительский совет которого возглавляет все тот же Пригожин.

Би-би-си и "Проект" ранее писали, что Шугалей мог работать на выборах на Мадагаскаре в качестве политтехнолога в интересах Пригожина.