Издание "Агентство" рассказало о тайной племяннице Владимира Путина

"Агентство" опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.
На сегодня активы "Колмара" эксперты оценили в почти два с половиной миллиарда долларов, и при выполнении плана на 2022 год компания может войти в топ-5 крупнейших угледобытчиков России.
Родной брат Анны Цивилёвой, Михаил Путин, врач по образованию, в 2018 году стал заместителем председателя "Газпрома". Песков признал, что он является "дальним родственником" Путина, с которым президент "фактически не общается".
Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году после смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", с которым связывают уход с поста Амана Тулеева. Тогда же он передал жене 70 процентов акций "Колмара".
"Агентство" подчеркивает, что Анна Цивилева не только владеет крупным угольным бизнесом, но и участвует в управлении регионом "как полноправная хозяйка". В 2019 году губернатор торжественно вручил супруге медаль "За служение Кузбассу".
Анна Цивилева отказалась ответить на вопросы журналистов о родстве с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.
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