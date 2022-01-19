Издание "Агентство" рассказало о тайной племяннице Владимира Путина

"Агентство" опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.

На сегодня активы "Колмара" эксперты оценили в почти два с половиной миллиарда долларов, и при выполнении плана на 2022 год компания может войти в топ-5 крупнейших угледобытчиков России.

Родной брат Анны Цивилёвой, Михаил Путин, врач по образованию, в 2018 году стал заместителем председателя "Газпрома". Песков признал, что он является "дальним родственником" Путина, с которым президент "фактически не общается".

Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году после смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", с которым связывают уход с поста Амана Тулеева. Тогда же он передал жене 70 процентов акций "Колмара".

"Агентство" подчеркивает, что Анна Цивилева не только владеет крупным угольным бизнесом, но и участвует в управлении регионом "как полноправная хозяйка". В 2019 году губернатор торжественно вручил супруге медаль "За служение Кузбассу".

Анна Цивилева отказалась ответить на вопросы журналистов о родстве с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ответил на запрос издания.