Теперь художникам грозит до трех лет лишения свободы.





Рисунок с политиком Алексеем Навальным и подписью «Герой нового времени» появился в Пушкарском саду утром 28 апреля. Через несколько часов граффити закрасили, перед этим полицейские взяли образец краски на анализ.

Как пишет «Mash на Мойке», 29 апреля на этом же месте появилась надпись «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».