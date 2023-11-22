Иван Ургант рассказал о борьбе с фейковым телеграм-каналом "Вечерний Ургант"

«Администрация Телеграма пост удалила, а канал оставила жить и здравствовать — можете проверить, он и сейчас на месте. Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — сообщил Ургант.

Телеведущий подчеркнул, что у шоу «Вечерний Ургант», которое он вел, никогда не было телеграм-канала. А упомянутый им канал — фейк, с которым сотрудники программы начали бороться «задолго до известных событий».

Ранее писатель Захар Прилепин в интервью Ксении Собчак обвинил Урганта в публикации поста, в котором он якобы выражал поддержку ВСУ.