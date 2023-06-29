ISW: сделка с Пригожиным еще не завершена

«Спекуляции вокруг позиции «Вагнера» в Беларуси [также] дают основания предположить, что некоторые аспекты сделки все еще находятся в стадии проработки», — повторяют авторы ежедневного обзора ISW.

В числе прочего эксперты указывают на сообщения о том, что на белорусской территории могли начать строительство нового военного объекта — возможно, тренировочного лагеря «Вагнера» (ISW не может подтвердить, имеет ли этот объект какое-либо отношение к ЧВК Пригожина).

ISW не может независимо подтвердить, отправился ли основатель ЧВК в Россию, но допускает, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы проработать дополнительные детали сделки, заключенной с участием Лукашенко.

Эксперты напоминают о сообщении проекта «Беларускі Гаюн», согласно которому самолет Евгения Пригожина из Беларуси вылетел в направлении России, а также утверждение обвиняемого в Украине в терроризме Игоря Гиркина (Стрелкова) о том, что Пригожин вернулся для переговоров с российскими официальными лицами и командным советом «Вагнера».

Они также пишут, ссылаясь на российские источники, что мятеж Пригожина оказывает больше влияние на структуру российского военного командования и спровоцировало «масштабные чистки». Среди прочего провоенные блогеры выдвигают гипотезу о том, что глава российского генштаба Валерий Герасимов мог передать командование группировкой войск в Украине командующему ВДВ Михаилу Теплинскому («вероятно, после мятежа»).

«Генштаб окутала атмосфера подозрительности», сторонников Герасимова обвиняют в нерешительности и неудачах, а сторонники заместителя командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина — в соучастии в мятеже, цитирует ISWтелеграм-канал «Дети Арбата» (меньше 15 тысяч подписчиков). «Источники, публикующие эти предположения, в значительной степени были точными в предыдущих сообщениях о смене российского командования», — объясняют выбор источников авторы обзора, признавая, что не могут подтвердить какие-либо предположения о кадровых перестановках.