Аналитики ISW напоминают, что Путин в последнее время сделал несколько заявлений о том, что Россия будто бы хочет как можно скорее закончить войну, а с другой стороны, что не желает интенсифицировать боевые действия, чтобы не увеличивать число жертв.

"Оба этих утверждения являются частью скоординированной кампании Кремля по оправданию дорогостоящей путинской войны в глазах внутренней аудитории, которая приносит все более серьезные жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля. Российские военные не одерживали существенных побед с 3 июля, с падения Лисичанска", - пишет ISW.

Аналитики института полагают, что один из тех, на кого Путин сваливает вину за неудачи - начальник генштаба Валерий Герасимов, который накануне впервые после долгого перерыва появился на экранах в самостоятельной роли.

Герасимов выступил перед иностранными военными атташе и, как пишут авторы сводки, продвигал все те же не соответствующие реальности оправдания войны: "неонацизм" в Украине и "подготовка Киева к нападению на Донбасс и Крым".

"Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Гересимова публике, почти десять месяцев, до 17 декабря, а теперь, когда скоро пойдет уже второй год войны, вероятно, пытается снова ввести его [в публичное пространство] в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну", - предполагают аналитики Института изучения войны.