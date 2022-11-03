aA
"Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентоспособную военную промышленность оторван от реальности в виде [разорванных] цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы", - считает американский Институт изучения войны (ISW).
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

В среду Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.

ISW напоминает по этому поводу, что Россия покупает дроны и, возможно, баллистические ракеты у Ирана, а также, как утверждает американская разведка, закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи (все три страны уверяют, что ничего такого не было).

"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР

Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...

МИД РФ назвал условия возможного применения ядерного оружия

МИД России выступил в среду с заявлением,...

TOP новостей

Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?

Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...

Министр обороны Литвы: подсчеты бюджета НАТО не присоединяются к бюджету обороны

Министр обороны Арвидас Анушаускас не согласен с...

Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро

В этом году большая часть жителей страны снова...

Погода: солнце порадует только часть Литвы

В четверг влияние поля низкого давления уменьшится, а...

Vladimiras Putinas Sausio 13-oji

Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР

Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...