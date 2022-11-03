В среду Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.
ISW напоминает по этому поводу, что Россия покупает дроны и, возможно, баллистические ракеты у Ирана, а также, как утверждает американская разведка, закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи (все три страны уверяют, что ничего такого не было).
"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.
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