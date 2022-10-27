В этот день, встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина "утратила суверенитет", и США “используют ее как таран" против РФ, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин расширил этот нарратив, заявив 26 октября, что "Украина утратила способность существовать как государство", "оккупирована НАТО" и "стала колонией США". Такой язык несовместим с переговорами на равных о прекращении огня, не говоря уже об урегулировании конфликта, отмечают аналитики ISW. По их мнению, Кремль по-прежнему стремится к военной победе в Украине и к смене режима в Киеве на пророссийский.