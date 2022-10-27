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Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и по-прежнему преследует максималистские цели, продолжая войну - на это указывает риторика российского президента, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 26 октября.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

В этот день, встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина "утратила суверенитет", и США “используют ее как таран" против РФ, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин расширил этот нарратив, заявив 26 октября, что "Украина утратила способность существовать как государство", "оккупирована НАТО" и "стала колонией США". Такой язык несовместим с переговорами на равных о прекращении огня, не говоря уже об урегулировании конфликта, отмечают аналитики ISW. По их мнению, Кремль по-прежнему стремится к военной победе в Украине и к смене режима в Киеве на пророссийский.

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Deutsche Welle
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