Накануне Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Беларусь готова наладить производство Су-25. Этот самолет, по его выражению, "себя хорошо в Украине показывает — штурмовик, рабочая лошадка".

Лукашенко также заявил, что белорусский МАЗ начал производствокомплектующих для российского производителя тяжелых грузовиков КамАЗ, а также выразил готовность помочь России производить электронные компоненты, чтобы возместить утрату западных.

Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков нельзя назвать критически важными для успеха долгосрочных военных действий, оговариваются авторы отчета. Однако Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства техники, в которой действительно нуждаются российские военные, допускает ISW. Кроме того, Россия может попытаться перепрофилировать свои заводы для производства более необходимой техники, передав производство Су-25 в Беларусь.

Ранее ISW писал о том, как Москва начала использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных, чтобы компенсировать нехватку ресурсов в России. По-видимому, Кремль по той же схеме хочет задействовать белорусский ВПК, чтобы увеличить производство для нужд российских военных, в то время как Путин стремится активизировать и работу российских оборонных предприятий для поддержки затянувшейся войны с Украиной, пишут аналитики.

ISW считает, что Кремль оказывает неуклонное давление, добиваясь более тесной интеграции двух государств, которой белорусский президент "исторически сопротивлялся". Лукашенко же идет на небольшие уступки, которые он годами отказывался делать, резюмируют авторы. Они считают эти "запоздалые уступки" признаком его решимости не допустить прямого участия белорусских войск в войне против Украины.

На переговорах с Путиным в Москве Лукашенко произнес фразу, которую можно было понять как намек на то, что это российскому президенту нужны их частые встречи, а не наоборот. "Как будто я мог не согласиться", — сказал он, когда Путин поблагодарил его за визит.