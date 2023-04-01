"Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, имеет целью поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока", - говорится в очередном обзоре ISW.

В институте подчеркивают, что в новой концепции Кремля Запад представлен как антироссийская и международная дестабилизирующая сила, и утверждается, что США и их "сателлиты" якобы развязали гибридную войну, цель которой - ослабить Россию.