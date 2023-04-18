На это, по мнению ISW, указывают несколько факторов. “Вагнер”, похоже, получает подкрепление, боеприпасы и политическое признание - при том, что еще недавно Кремль демонстрировал полностью противоположное отношение к ЧВК Пригожина, по меньшей мере с января 2023 года пытаясь истощать его силы под Бахмутом.
Сам Пригожин заявил, что его наемники воюют бок о бок с ВДВ РФ. Он также дал понять, что “Вагнер” активно получает артиллерийские снаряды – видимо, это поставки от министерства обороны РФ.
Кроме того, Госдума РФ намерена внести поправки в закон и предоставлять статус ветерана также и наемникам частных военных компаний и волонтерам.
Все это может свидетельствовать о том, что авторитет Пригожина в близком круге Путина снова усиливается, поскольку президент делает ставку на ЧВК для достижения быстрой и решительной победы в Бахмуте.
“Путину, похоже, требуется немедленная победа в Бахмуте в преддверии Дня Победы 9 мая или “Прямой линии”, по слухам запланированной на июнь - ему нужно утвердить свой авторитет перед внутренней аудиторией”, - пишет ISW.
Тот факт, что Путин налаживает отношения с “Вагнером”, может говорить и о том, что Путин надеется использовать инструкторов ЧВК для тренировки призывников, мобилизованных и добровольцев.
Источники, близкие к “Вагнеру”, сообщили, что ЧВК уже тренирует три мотострелковые бригады из мобилизованных для усиления своих сил в Бахмуте.
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