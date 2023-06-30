ISW: Кремль, похоже, намерен взять ЧВК "Вагнер" под свой контроль

ISW ссылается на газету Wall Street Journal, сообщившую, что российские власти решили взять под контроль деятельность «Вагнера» за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «Вагнер» больше не будет действовать как независимая организация в Сирии и что сотрудники ЧВК прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Сообщается также, что представители МИД России заявили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что «Вагнер» продолжит свою деятельность в их странах.

Связанные с Кремлем бизнесмены, пишет ISW, могут прибрать к рукам медиа-империю Пригожина. Институт упоминает независимое издание The Bell, сообщившее со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина, что администрация президента России, скорее всего, будет иметь прямой контроль над медиаактивами Пригожина.