30 июня 2023 г. 10:58

ISW: Кремль, похоже, намерен взять ЧВК "Вагнер" под свой контроль

 
bbcrussian.com
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
ФОТО: twitter

Кремль, возможно, намерен взять ЧВК "Вагнер" под свой контроль, превратив ее в государственное предприятие, сообщает в своей очередной аналитической записке американский Институт изучения войны (ISW), хотя неясно, приняли ли российские власти окончательное решение.

ISW ссылается на газету Wall Street Journal, сообщившую, что российские власти решили взять под контроль деятельность «Вагнера» за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «Вагнер» больше не будет действовать как независимая организация в Сирии и что сотрудники ЧВК прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Сообщается также, что представители МИД России заявили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что «Вагнер» продолжит свою деятельность в их странах.

Связанные с Кремлем бизнесмены, пишет ISW, могут прибрать к рукам медиа-империю Пригожина. Институт упоминает независимое издание The Bell, сообщившее со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина, что администрация президента России, скорее всего, будет иметь прямой контроль над медиаактивами Пригожина.

ISW также задается вопросом о том, что случилось с генералом Суровикиным и где начальник генштаба России Валерий Герасимов, хотя отсутствие последнего на публике не обязательно указывает на какие-то изменения в его положении.

Герасимов уже не первый раз не появляется на публике долгое время, отмечает ISW.

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