За 11 месяцев войны, пишут аналитики ISW, Россия не достигла своих оперативных целей: им не удалось захватить Киев, Луганскую и Донецкую области, удержать Харьковскую область или Херсон, а ракетные обстрелы, направленные на энергетическую инфраструктуру, не деморализовали украинское общество.
Российский президент Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас, по мнению аналитиков, он меняет подходы ведения войны.
Российская армия может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, не исключают аналитики.
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