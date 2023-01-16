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Россия в ближайшие шесть месяцев постарается перехватить инициативу и готовится к "решительным стратегическим действиям", чтобы положить конец контрнаступательным успехам Украины, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей традиционной сводке на 327-й день войны.
Ukraina
Ukraina
© Scanpix / Reuters

За 11 месяцев войны, пишут аналитики ISW, Россия не достигла своих оперативных целей: им не удалось захватить Киев, Луганскую и Донецкую области, удержать Харьковскую область или Херсон, а ракетные обстрелы, направленные на энергетическую инфраструктуру, не деморализовали украинское общество.

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Российский президент Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас, по мнению аналитиков, он меняет подходы ведения войны.

Российская армия может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, не исключают аналитики.

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