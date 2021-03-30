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Карельский историк Юрий Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера над своей приемной дочерью, сообщает пресс-служба «Мемориала». В сентябре прошлого года Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам колонии, на апелляции увеличив срок заключения на десять лет.
Jurijus Dmitrijevas
Jurijus Dmitrijevas
© Reuters / Scanpix

В жалобе в ЕСПЧ юристы заявляют о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 7 (наказание исключительно на основании закона), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

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Юрий Дмитриев — глава карельского отделения исторического общества «Мемориал». Он обнаружил и расследовал массовое захоронение жертв репрессий в урочище Сандармох.

Впервые Дмитриева задержали в 2016 году после анонимного доноса. Следователи нашли у него на компьютере фотографии его обнаженной приемной дочери. Историк утверждает, что делал их для «дневника здоровья», чтобы следить за физическим развитием девочки. В 2018 году суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, но затем дело отправили на пересмотр.

В прошлом году Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии, назначив три года колонии. На апелляции Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. Кассационный суд оставил приговор в силе.

Дмитриев не признает вину. «Мемориал» признал историка политзаключенным.

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