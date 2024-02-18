Источник: на теле Навального обнаружены синяки от судорог

"Такие повреждения появляются от судорог, - цитирует издание слова медработника. - Человек бьётся в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются".

Кроме того, медработник сообщил, что на груди Навального его коллеги обнаружили характерные следы проведения непрямого массажа сердца. "То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит", - заключил источник.

Вскрытие, по данным "Новой-Европа", пока не проводилось. Предположительно, местные врачи ждут прибытия специалистов из Москвы. До получения результатов судебно-медицинской эскпертизы тело умершего не может быть выдано родным. Если какие-то биоматериалы будут отправлены для исследования в столицу, это может затянуть процесс ещё как минимум на неделю, считает издание.