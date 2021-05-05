Иностранными "экспертами", наблюдавшими за голосованием по поправкам к Конституции, оказались "друзья России"

"Новая газета" при содействии центра "Досье" установила персональный состав приглашенных. Выяснилось, что наблюдение было формальным, а источники финансирования приглашенных экспертов установить не удалось.

Загадочные эксперты формально не были приглашены Центризбиркомом, так как "это не предусмотрено законодательством". Сообщается, что иностранцев привезла Общественная палата, хотя в июле 2020 года руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю на участках Максим Григорьев не смог назвать точное количество иностранных экспертов и не ответил на вопрос о том, кто оплачивал их расходы. Он сослался на участие неназванных общественных организаций и предложил обратиться с этим вопросом после голосования.

"Новая газета" обратилась с теми же вопросами к секретарю ОП Людмиле Михеевой, попросив уточнить, кто формировал список приглашенных. Судя по ответу, подписанному тем же Григорьевым, предложения по участию иностранных гостей "поступали от непосредственно желающих, а также от различных общественных объединений и некоммерческих организаций".

Ни одной общественной организации или НКО, якобы участвовавших в формировании списка, и ни одного конкретного должностного лица в ответе указано не было. Предоставить поименный список экспертов в ОП также отказались, сославшись на отсутствие полномочий по распространению персональных данных.

При помощи расследователей из центра "Досье" и данных парламента Евросоюза выяснилось, что среди "экспертов", которые давали комментарии прессе, было замечено несколько депутатов Европарламента, представляющих партии крайне правых взглядов. Украинский исследователь из "Европейской платформы за демократические выборы" (EPDE) Антон Шеховцов, пользуясь открытыми источниками, ранее смог вычислить 52 эксперта.

Самая большая делегация в 16 человек прибыла из Франции и состояла из ультраправых националистов "Национального объединения" Марин Ле Пен. Еще 6 человек прибыли из Сербии, причем двое из них, Дамьян Йович и Никола Савич, очень положительно оценивали ход голосования в Санкт-Петербурге.

Российская пресса называет их заместителями директора Канцелярии по Косово и Метохии (сербское государственное ведомство в ранге министерства). Но на сайте этой канцелярии таких заместителей директора не указано, и помощников директора с такими именами нет. В пресс-службе Канцелярии не смогли объяснить, кто эти люди и имеют ли они отношение к данному ведомству, а также попросили повторить их имена и потребовали письменного запроса, на который в итоге так и не ответили.

Еще одна крупная делегация прибыла из Афганистана, а из Германии прибыли три представителя крайне правых партий, включая членов "Альтернативы для Германии". Из Италии прибыл депутат парламента от правой "Лиги Севера" и основатель межфракционной группы "друзей Путина" Паоло Гримольди, а из Латвии - двое сопредседателей партии "Действие".

Также в экспертный состав попали психотерапевт из Австрии Кристиан Данцмайер и представляющая Узбекистан Зульфия Ашурова, никаких достоверных данных о которой обнаружить не удалось. Кроме того, выяснилось, что план посещения избирательных комиссий "экспертами" с указанием точного времени и адреса был разработан еще до их приезда и разослан вместе с приглашением, что фактически превращает экспертную работу в формальность.

Кто платил за перевозку экспертов и обеспечивал им питание и проживание, выяснить не удалось: хотя формально приглашающей стороной выступала Общественная палата, ее представители заявили, что ОП не только не понесла никаких расходов, но даже не обсуждала этот вопрос.

В авиакомпании "Уральские авиалинии", обеспечившей прибытие "наблюдателей", ответили, что заказчиком выступало юридическое лицо, при этом оплата производилась не в соответствии с каким-либо госконтрактом. Сведения о заказчике авиакомпания посчитала коммерческой тайной.

Авиапредприятие "Северсталь", чартерным рейсом которой часть экспертов прибыла из Минска в Москву 23 июня 2020 года, также не раскрыло заказчика, сославшись на то, что коммерческая информация разглашению не подлежит, и отказалось отвечать на вопрос, была ли эта перевозка оплачена по госконтракту. В Министерстве иностранных дел и Комитете по международным делам Госдумы заявили, что не располагают какой-либо информацией по этому поводу. На запросы, адресованные непосредственно экспертам, не ответил ни один из них.